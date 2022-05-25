Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине

По данным синоптиков, в ближайшие три часа с удержанием до конца суток 25 мая, ночью 26 мая на Закарпатье и Прикарпатье, утром и днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях прогнозируются грозы.

Завтра днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с. Объявлен и уровень опасности, желтый.