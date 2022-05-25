Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине

В четверг, 26 мая погода в Украине ухудшится. Объявлено штормовое предупреждение по всей территории, при этом на западе ожидаются грозы
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в ближайшие три часа с удержанием до конца суток 25 мая, ночью 26 мая на Закарпатье и Прикарпатье, утром и днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях прогнозируются грозы.
Завтра днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с. Объявлен и уровень опасности, желтый.
Напомним, сегодня почти по всей стране будет сухая погода, местами воздух прогреется до +26. Впрочем, в западных областях все же вероятны кратковременные дожди.
Добавим, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в следующем месяце.
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