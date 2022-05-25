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Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине

Фото: на 26 мая объявлено штормовое предупреждение (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В четверг, 26 мая погода в Украине ухудшится. Объявлено штормовое предупреждение по всей территории, при этом на западе ожидаются грозы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие три часа с удержанием до конца суток 25 мая, ночью 26 мая на Закарпатье и Прикарпатье, утром и днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях прогнозируются грозы.

Завтра днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с. Объявлен и уровень опасности, желтый.

Напомним, сегодня почти по всей стране будет сухая погода, местами воздух прогреется до +26. Впрочем, в западных областях все же вероятны кратковременные дожди.

Добавим, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в следующем месяце.

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Погода в УкраинеШтормовое предупреждениеУкргидометцентр