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Грозы и дожди вернутся в один из регионов: проноз погоды на сегодня

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Украина, Среда 25 мая 2022 07:00
Грозы и дожди вернутся в один из регионов: проноз погоды на сегодня Фото: сегодня погода будет сухой, только на западе дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 25 мая почти по всей Украине сухо, местами воздух прогреется до +26. При этом на запад вернутся дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей стране без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно южный, на Правобережье северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +8 +10, днем +19 +24 градусов;
  • на западе ночью +9 +14 градусов, а днем +22 +26;
  • в восточных областях ночью +6 +9, днем +19 +21 градусов;
  • на юге страны ночью +9 +13 градусов, а днем +19 +24;
  • в центральных областях ночью +7 +9, днем +20 +26 градусов.

Грозы и дожди вернутся в один из регионов: проноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +23 +25, ночью +8 +10 градусов.

Грозы и дожди вернутся в один из регионов: проноз погоды на сегодня

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в следующем месяце.

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Гидрометцентр Погода в Украине
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