Грозы и дожди вернутся в один из регионов: проноз погоды на сегодня

Сегодня, 25 мая почти по всей Украине сухо, местами воздух прогреется до +26. При этом на запад вернутся дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей стране без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно южный, на Правобережье северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +8 +10, днем +19 +24 градусов;

на западе ночью +9 +14 градусов, а днем +22 +26;

в восточных областях ночью +6 +9, днем +19 +21 градусов;

на юге страны ночью +9 +13 градусов, а днем +19 +24;

в центральных областях ночью +7 +9, днем +20 +26 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +23 +25, ночью +8 +10 градусов.