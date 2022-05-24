ru ua
Вт, 24 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Значительно теплее нормы: Укргидрометцентр дал прогноз на июнь

Новина українською →
Украина, Вторник 24 мая 2022 13:00
Значительно теплее нормы: Укргидрометцентр дал прогноз на июнь Фото: в июне будет теплее нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется 18-23 градусов тепла (в горных районах 15-19 градусов). Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), что в пределах месячной нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, средняя месячная температура воздуха в июне составляет 17-22 градусов тепла, в горных районах 11-18 тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 0-9 градусов тепла, в Карпатах, горах Крыма, северных, северо-западных и восточных областях местами 0,3-3 градусов мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 32-38 градусов тепла, в южных и восточных областях местами 39-39,8 градусов тепла, в Карпатах и горах Крыма 25-33 градусов тепла.

Средняя месячная количество осадков составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Крыму местами 28-37 мм.

"В июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град, шквалы", - отмечают синоптики.

Напомним, в мае 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется 15-18 градусов тепла (в Карпатах 11-14 градусов), что на 1-1,5 градусов выше нормы. На северо-западе и северо-востоке Украины - близко к норме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр
NEWS
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
DAILY
До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины