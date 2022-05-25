Синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні

За даними синоптиків, у найближчі три години з утриманням до кінця доби 25 травня, вночі 26 травня на Закарпатті та Прикарпатті, вранці та вдень у Вінницькій Одеській та Миколаївській областях прогнозуються грози.

Завтра вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.