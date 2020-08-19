Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Сегодня, 19 августа, синоптики объявили об ухудшении погодных условий в Украине. Ожидаются грозы и ливни в западных областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня на территории западной Украины будут наблюдаться грозы. Днем в Карпатах и на Закарпатье ожидаются значительные дожди (I уровень опасности).

Напомним, сегодня в западных регионах в результате непогоды возможны подтопления и оползни.

На всей остальной территории Украины будет наблюдаться сухая и жаркая погода, а температура воздуха в регионах будет колебаться от +22 до +33.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.