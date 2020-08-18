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На западе Украины возможны подтопления и оползни

Вторник 18 августа 2020 13:24
На западе Украины возможны подтопления и оползни
Фото: оползень (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

На реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м

В Украине в западных регионах во второй половине 18 августа и в течение 19 августа ожидаются сильные дожди. Спасатели предупреждают о возможных подтоплениях и оползнях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в результате непогоды на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока, с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, вследствие загромождения русел малых рек.

В ведомстве отмечают, что существует угроза образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

Напомним, сегодня синоптики предупреждают о грозовых дождях на западе страны.

Кроме того, 18 августа погода во всех западных областях будет дождливой, однако на остальной территории Украины ожидается умеренная облачность, а температура воздуха будет колебаться от +26 до +32.

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