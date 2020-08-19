Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Сьогодні, 19 серпня, синоптики оголосили про погіршення погодних умов в Україні. Очікуються грози та зливи у західних областях.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, сьогодні на території західної України спостерігатимуться грози. Вдень у Карпатах та на Закарпатті очікуються значні дощі (I рівень небезпечності).

Нагадаємо, сьогодні у західних регіонах внаслідок негоди можливі підтоплення та зсуви ґрунту.

На всій іншій території України спостерігатиметься суха та спекотна погода, а температура повітря в регіонах коливатиметься від +22 до +33.

Також РБК-Україна писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.