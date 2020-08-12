Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Синоптики объявили об ухудшении погодных условий в Украине. Ожидаются грозы и шквальный ветер в южных и восточных областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, до конца суток, 12 августа, ожидаются грозы, местами шквальный ветер 15-20 м/с в южных, Донецкой и Луганской областях. Объявлен I уровень опасности.

Отметим, ранее синоптики сообщали, что сегодня, 12 августа, погода на всей территории Украины будет пасмурной и теплой, в некоторых регионах ожидаются дожди, температура воздуха будет колебаться от +19 до +31.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе Украину охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.

Добавим, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

Также сообщалось, что сегодня в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности на всей территории, самая большая температура воздуха будет на юге страны.