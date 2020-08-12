Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Синоптики оголосили про погіршення погодних умов в Україні. Очікуються грози та шквальний вітер південних і східних областях.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

зокрема, до кінця доби, 12 серпня, очікуються грози, подекуди шквальний вітер 15-20 м/с, у південних, Донецькій та Луганській областях. Оголошено I рівень небезпеки.

Зазначимо, раніше синоптики повідомляли, що сьогодні, 12 серпня, погода на всій території України буде похмурою й теплою, в деяких регіонах очікуються дощі, температура повітря буде коливатися від +19 до +31.

Як повідомляло РБК-Україна, цього тижня Україну охоплять дощі з грозами, а спека поступово відступить.

Додамо, у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.

Також повідомлялося, що сьогодні в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки на всій території, найбільша температура повітря буде на півдні країни.