В Украине предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Фото: лесной пожар (УНИАН)

Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров

Сегодня, 12 августа, в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

Таким образом, сегодня на территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Отметим, самая жаркая погода будет наблюдаться на южной территории Украины.

Напомним, 12 августа, погода преимущественно на всей территории Украины будет пасмурной и теплой, однако в восьми регионах ожидаются дожди.

Добавим, на этой неделе территорию Украины охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.