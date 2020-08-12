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В Украине предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Украина, Среда 12 августа 2020 10:11
В Украине предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Фото: лесной пожар (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров

Сегодня, 12 августа, в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

Таким образом, сегодня на территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Отметим, самая жаркая погода будет наблюдаться на южной территории Украины.

Напомним, 12 августа, погода преимущественно на всей территории Украины будет пасмурной и теплой, однако в восьми регионах ожидаются дожди.

Добавим, на этой неделе территорию Украины охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.

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