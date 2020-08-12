Дожди в восьми регионах и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Прохладнее всего будет на севере страны

Сегодня, 12 августа, погода преимущественно на всей территории Украины будет пасмурной и теплой, однако в восьми регионах ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться от +19 до +31.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, дожди сегодня будут наблюдаться в Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму. Во всех остальных регионах будет сухо и без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет в пределах +23 +31 тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +13 +16.

В центральных и северных областях температура днем составит от +19 до +27, а ночью она опустится до +13 +17 градусов.

В восточных и южных областях температура днем будет от +25 до +30, а ночью от +14 до +20.

Фото: погода в Украине на 12 августа (meteo.gov.uа)

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киевской области и в столице будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха днем ожидается от +20 до +24, а ночью от +13 +16 тепла.

Фото: погода в Киеве и области на 12 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, на этой неделе территорию Украины охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.

Добавим, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.