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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Новости » Общество     05.07.2020 - 11:22
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
Фото: гроза в Киеве (facebook.com/kievstolicaua)

В большинстве регионов ухудшится погода

Синоптики Украинского гидрометцентра в воскресенье, 5 июля, объявили штормовое предупреждение. Непогода ожидается в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"5 июля в северных, местами центральных, Одесской областях, ночью в Карпатах и Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, первый уровень опасности (желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что 5 июля ожидаются дожди, грозы и порывы ветра в 9 областях, а наибольшая жара, до +39 тепла, ожидается в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ГидрометцентрГСЧС
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