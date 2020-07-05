Грозы в 9 областях и до +39 на юге: погода в Украине на сегодня

Фото: дождь и дерево (pixabay.com)

Центральные, северные и Одесскую области охватят дожди с грозами

Погода в Украине в воскресенье, 5 июля, ожидается без осадков в большинстве областей страны. Температура воздуха прогреется до +39 тепла на юге.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в дневное и ночное время суток ожидаются грозовые дожди в центральных, северных и Одесской областях. В остальных областях осадки маловероятны. Ветер по Украине достигнет от 5 до 10 метров за секунду.

Так, на юго-востоке страны будет теплее, чем в остальных регионах - днем ожидается от +34 до +39 тепла, а ночью от +19 до +24 тепла. Наибольшая жара ожидается в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

В центральных и северных областях ожидается от +27 до +34 тепла, ночью температура будет в пределах +16 +21 градуса тепла.

На западе будет прохладнее, чем в других регионах. Ожидается от +25 до +29 тепла днем, а ночью столбики термометров покажут от +13 до +17 градусов. Осадков в дневное и ночное время суток не предвидится.

Фото: погода в Украине на 5 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируют пасмурную и дождливую погоду с грозами. Днем столбики термометров покажут от +27 до +30 тепла, а ночью ожидается от +19 до +21.

Фото: погода в Киеве и области на 5 июля (meteo.gov.ua)

Как писало РБК-Украина, 5 июля в Украине ожидаются грозы, град и местами порывы ветра до 20 метров на секунду.

Напомним, ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.

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Автор: Максим Зайченко