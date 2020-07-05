Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Фото: гроза в Києві (facebook.com/kievstolicaua)

У більшості регіонів погіршиться погода

Синоптики Українського гідрометцентру у неділю, 5 липня, оголосили штормове попередження. Негода очікується в більшості регіонів України.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"5 липня в північних, місцями центральних, Одеській областях, вночі в Карпатах і Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, перший рівень небезпеки (жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.

Раніше Укргідрометцентр повідомив, що 5 липня очікуються дощі, грози та пориви вітру в 9 областях, а найбільша спека, до +39 тепла, очікується в Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко