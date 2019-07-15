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Синоптики оголосили штормове попередження

Новини » Надзвичайні події    15.07.2019 - 10:10
Синоптики оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (unspalsh.com)

Сьогодні вдень у північних та більшості центральних областей грози

Погода в Україні 15 липня погіршиться у північній та центральній частині країни, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Гідрометцентру.

Повідомляється, що сьогодні вдень у північних та більшості центральних областей грози, місцями шквали 15-20 м/с.

РБК-Україна повідомляло про прогноз погоди на сьогодні. Так, за даними синоптиків, по всій території країни, крім східної частини, дощі з грозами. Температура повітря досягне не вище +26. У Харківській, Дніпровській, Донецькій та Луганській областях сьогодні мінлива хмарність, без опадів.

Зазначимо, у Києві сьогодні також очікуються дощі з грозами. Зокрема, зранку був невеликий дощ. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19+21, вночі опустяться до позначки +13+15.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що вже 20-22 липня в країну може повернутися спекотна погода. "Там знову з південних широт попре спека на Західну та Південну Європу, водночас дихне й на Східну, на нас", - написала Діденко.

Синоптики попередили про сильні дощі в Україні На Київ насувається гроза
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