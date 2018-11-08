Климатологи зафиксировали первые заморозки в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Безморозный период в Киеве длился 222 дня - на один день меньше рекорда

По данным Центральной геофизической обсерватории, 8 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась до -1,5 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную климатическую обсерваторию.

"А это значит, что закончился безморозный период, который длился с 31 марта - всего 222 дня", - говорится в сообщении.

Как отметили в обсерватории, согласно климатической норме, это случается 18 октября и средняя продолжительность такого периода составляет в столице 188 дней.

Климатологи обсерватории напоминают, что самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 гг. - всего 144 дня, а самые длинные - 223 дня в 2008 и 2013 годах, что всего на один день дольше нынешнего.

Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая осень началась в Киеве только 23 сентября. Таким образом метеорологическое лето в Киеве, которое началось 29 апреля, завершилось 22 сентября и в целом длилось 147 дней. Климатологи обсерватории определили, что оно было на 28 дней больше нормы.

Отметим, что нынешнее "бабье лето" в Киеве продолжалось с 7 октября по 20 октября и запомнится почти летней погодой.