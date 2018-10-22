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Климатологи зафиксировали конец "бабьего лета" в Киеве

Новости » Общество    22.10.2018 - 16:24
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бабье лето в Киеве продолжалось около двух недель

Нынешнее "бабье лето" в Киеве продолжалось с 7 октября по 20 октября запомнится почти летней погодой, поскольку в середине месяца было побито пять температурных рекордов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную климатическую обсерваторию.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 21 октября максимальная температура несколько превысила +13 градусов, а минимальная опустилась ниже +10 градусов.

"Несмотря на это, среднесуточная температура воздуха составляла всего +11 градусов, таким образом в воскресенье в Киев вернулась метеорологическая осень", - говорится в сообщении обсерватории.

Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории 7 октября максимальная температура воздуха в столице достигла +20 градусов, а средняя суточная превысила +13 градусов, что означает приход "бабьего лета".

По данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая осень началась в Киеве только 23 сентября. Таким образом метеорологическое лето в Киеве, которое началось 29 апреля, завершилось 22 сентября и в целом длилось 147 дней. Климатологи обсерватории определили, что оно было на 28 дней больше нормы.

 

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