Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такая ситуация будет в большинстве областей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
16-18 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Тем временем, на западе Украины возможен подъем уровня воды на реках. Есть угроза подтоплений.
В Украине сохранится жара. Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах +32-34 градусов днем.
Показатели термометров ночью будут опускаться до +20-22 градусов ночью. Теплее всего будет в Киеве и Одесской области - там прогнозируют +23 градуса в ночное время суток.