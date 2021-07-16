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Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такая ситуация будет в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

16-18 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Тем временем, на западе Украины возможен подъем уровня воды на реках. Есть угроза подтоплений.

В Украине сохранится жара. Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах +32-34 градусов днем.

Показатели термометров ночью будут опускаться до +20-22 градусов ночью. Теплее всего будет в Киеве и Одесской области - там прогнозируют +23 градуса в ночное время суток.

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