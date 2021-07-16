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На западе Украины возможен подъем уровня воды на реках. Есть угроза подтоплений

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Киев, Пятница 16 июля 2021 08:17
На западе Украины возможен подъем уровня воды на реках. Есть угроза подтоплений Фото: на западе Украины возможен подъем уровней воды на реках (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовской и Ивано-Франковской областях возможен подъем уровней воды на реках. Есть угроза подтоплений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

На реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается продолжение подъема уровней воды на 1,5 - 2,5 м над уровнями.

Местами возможно затопление пойм, приречных сельскохозяйственных угодий (I уровень опасности - желтый).

Напомним, из-за непогоды в Украине без света остались почти 170 населенных пунктов.

Отметим, в Украине синоптики прогнозируют жару в течение дня 16 июля. В то же время, в некоторых регионах ожидается дождливая погода.

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