Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Така ситуація буде в більшості областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
16-18 липня у західних, північних, східних та центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Тим часом, на заході Україні можливий підйом рiвня води на річках. Є загроза підтоплень.
В Україні сьогодні утримається спека. Температура повітря у більшості областей коливатиметься у межах +32-34 градусів вдень.
Показники термометрів вночі опускатимуться до +20-22 градусів вночі. Найтепліше буде в Києві та Одеській області - там прогнозують +23 градуси у нічний час доби.