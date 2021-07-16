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Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Така ситуація буде в більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

16-18 липня у західних, північних, східних та центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тим часом, на заході Україні можливий підйом рiвня води на річках. Є загроза підтоплень.

В Україні сьогодні утримається спека. Температура повітря у більшості областей коливатиметься у межах +32-34 градусів вдень.

Показники термометрів вночі опускатимуться до +20-22 градусів вночі. Найтепліше буде в Києві та Одеській області - там прогнозують +23 градуси у нічний час доби.

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