Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине

В понедельник, 24 августа, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокий риск возникновения огня на открытых территориях ожидается во всех, кроме западных, Полтавской и Сумской областей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, 24 августа в Украине, кроме большинства западных, Сумской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Закарпатской области возможны подтопления в населенных пунктах.

Также РБК-Украина писало, что погода в Украине 24 августа будет дождливой в большинстве областей; температура воздуха прогреется до +31 тепла.

Кроме этого, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни в Украине.