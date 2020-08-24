Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

У понеділок, 24 серпня, в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Високий ризик виникнення вогню на відкритих територіях очікується у всіх, крім західних, Полтавської та Сумської областей.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За інформацією Укргідрометцентру, 24 серпня в Україні, крім більшості західних, Сумської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Закарпатській області можливі підтоплення в населених пунктах.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні 24 серпня буде дощовою у більшості областей; температура повітря прогріється до +31 тепла.

Крім цього, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища найближчими днями в Україні.