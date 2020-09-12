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Синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность в Украине

Автор: Максим Зайченко

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокий риск возникновения пожаров будет преобладать в большинстве регионов страны.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, пожарная опасность объявлена на 12-13 сентября.

"По данным Укргидрометцентра, 12-13 сентября в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября масштабный пожар на открытой местности вспыхнул в Луганской области. Во время ликвидации погиб один военный. Огонь удалось потушить спустя 6 дней.

Кроме того, масштабный пожар в лесной местности тушили в Харьковской области. Он охватил 500 гектаров леса. В результате пожара пострадали более 30 человек, 22 дома были повреждены. Ликвидировать огонь удалось 6 сентября.

Также сообщалось, что пожар сухой травы произошел на прошлой неделе в Донецкой области. Спасателям удалось спасти от уничтожения 12 домов. Огонь потушили.

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