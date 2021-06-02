Синоптики объяснили снегопады в Карпатах

Снегопады в Карпатах прекратятся уже завтра, 3 июня. В целом в горных районах Украины снег летом - это не аномалия.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.
"Снег в Карпатах это нормальная ситуация, поскольку горные районы нельзя сравнивать с равниной территорией Украины, потому что с высотой температура понижается. И конечно же, на высоте 1,5-2 километра температурные показатели будут намного ниже", - сказала она.
По ее словам, в горах весной и летом могут наблюдаться такие погодные условия, как сейчас. "То есть в горах может идти снег. Для горных районов это не является аномалией", - добавила синоптик.
В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, снег в Карпатах прекратится уже завтра. "Погода по западу Украины без осадков. Дожди сохранятся на юге, востоке и в центральной части Украины. А на остальной территории Украины, в частности, и в Карпатах, будет преобладать погода в без осадков", - сказала синоптик.
Как сообщало РБК-Украина, в среду, 2 июня, в Карпатах третий день подряд идет снег. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -2 градуса.
Напомним, среднемесячная температура весны в Киеве составила 8,4 градусов тепла. Это на 1,0 градус ниже среднемноголетних значений.