Синоптики объяснили снегопады в Карпатах

Снегопады в Карпатах прекратятся уже завтра, 3 июня. В целом в горных районах Украины снег летом - это не аномалия.

"Снег в Карпатах это нормальная ситуация, поскольку горные районы нельзя сравнивать с равниной территорией Украины, потому что с высотой температура понижается. И конечно же, на высоте 1,5-2 километра температурные показатели будут намного ниже", - сказала она.

По ее словам, в горах весной и летом могут наблюдаться такие погодные условия, как сейчас. "То есть в горах может идти снег. Для горных районов это не является аномалией", - добавила синоптик.

В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, снег в Карпатах прекратится уже завтра. "Погода по западу Украины без осадков. Дожди сохранятся на юге, востоке и в центральной части Украины. А на остальной территории Украины, в частности, и в Карпатах, будет преобладать погода в без осадков", - сказала синоптик.