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Синоптики пояснили снігопади в Карпатах

Автор: Олександр Білоус

Снігопади в Карпатах припиняться вже завтра, 3 червня. Загалом у гірських районах України сніг влітку - це не аномалія.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала.

"Сніг у Карпатах це нормальна ситуація, оскільки гірські райони не можна порівнювати з рівниною територією України, тому що з висотою температура знижується. І звичайно ж, на висоті 1,5-2 кілометри температурні показники будуть набагато нижчими", - сказала вона.

За її словами, в горах весною та влітку можуть спостерігатися такі погодні умови, як зараз. "Тобто в горах може йти сніг. Для гірських районів це не є аномалією", - додала синоптик.

Водночас за прогнозом Укргідрометцентру, сніг в Карпатах припиниться вже завтра. "Погода по заходу України без опадів. Дощі збережуться на півдні, сході та у центральній частині України. А на решті території України, зокрема, і у Карпатах, буде переважати погода в без опадів", - сказала синоптик.

Як повідомляло РБК-Україна, у середу, 2 червня, в Карпатах третій день поспіль йде сніг. На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -2 градуси.

Нагадаємо, середньомісячна температура весни у Києві становила 8,4 градусів тепла. Це на 1,0 градус нижче середньобагаторічних значень.

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