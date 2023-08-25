UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики обіцяють теплий вересень: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць осені

Фото: синоптики прогнозують теплий вересень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня місячна температура у вересні 2023 року прогнозується в межах 15-19 градусів тепла, в Карпатах 12-13 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-100 мм, що в межах норми.

Кліматична характеристика вересня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура вересня складає 13-17 градусів, у південній частині 18-20 градусів, у гірських районах 9-15 градусів.

Абсолютний максимум температури становить 33-38,8 градусів, в гірських районах місцями 24-32 градусів.

Абсолютний мінімум температури - 1-8 градусів морозу, на півдні Херсонської та Запорізькій областей місцями 0-1 градусів тепла, в Криму 1-5,5 градусів тепла.

Заморозки у повітрі відмічено у другій та третій декадах, в Карпатах, на північному сході країни, у Черкаській та Кіровоградській областях - у першій декаді.

Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм, у південній частині локально 28-36 мм, в Карпатському регіоні місцями 77-108 мм, в Карпатах до 130 мм.

Як повідомляло РБК-Україна, суха та спекотна погода з температурою вище 30 градусів утримається в Україні до кінця літа. Похолодання можна очікувати на початку осені.

Нагадаємо, середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПогодаПогода в УкраїніГідрометцентр