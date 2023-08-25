Синоптики обещают теплый сентябрь: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц осени

Средняя месячная температура в сентябре 2023 прогнозируется в пределах 15-19 градусов тепла, в Карпатах 12-13 градусов. Это на 1-2 градусов выше нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-100 мм, что в пределах нормы.
Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура сентября составляет 13-17 градусов, в южной части 18-20 градусов, в горных районах 9-15 градусов.
Абсолютный максимум температуры составляет 33-38,8 градуса, в горных районах местами 24-32 градуса.
Абсолютный минимум температуры - 1-8 градусов мороза, на юге Херсонской и Запорожской областей местами 0-1 градусов тепла, в Крыму 1-5,5 градусов тепла.
Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах, в Карпатах, на северо-востоке страны, в Черкасской и Кировоградской областях - в первой декаде.
Среднее месячное количество осадков составляет 37-74 мм, в южной части локально 28-36 мм, в Карпатском регионе местами 77-108 мм, в Карпатах до 130 мм.
Как сообщало РБК-Украина, сухая и жаркая погода с температурой выше 30 градусов сохранится в Украине до конца лета. Похолодание можно ожидать в начале осени.
Напомним, среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.