Синоптики обіцяють теплий вересень: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць осені
Середня місячна температура у вересні 2023 року прогнозується в межах 15-19 градусів тепла, в Карпатах 12-13 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-100 мм, що в межах норми.
Кліматична характеристика вересня
Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура вересня складає 13-17 градусів, у південній частині 18-20 градусів, у гірських районах 9-15 градусів.
Абсолютний максимум температури становить 33-38,8 градусів, в гірських районах місцями 24-32 градусів.
Абсолютний мінімум температури - 1-8 градусів морозу, на півдні Херсонської та Запорізькій областей місцями 0-1 градусів тепла, в Криму 1-5,5 градусів тепла.
Заморозки у повітрі відмічено у другій та третій декадах, в Карпатах, на північному сході країни, у Черкаській та Кіровоградській областях - у першій декаді.
Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм, у південній частині локально 28-36 мм, в Карпатському регіоні місцями 77-108 мм, в Карпатах до 130 мм.
Як повідомляло РБК-Україна, суха та спекотна погода з температурою вище 30 градусів утримається в Україні до кінця літа. Похолодання можна очікувати на початку осені.
Нагадаємо, середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.