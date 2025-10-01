Синоптики назвали причину стихії в Одесі, яка накоїла біди та забрала життя

Причини стихії в Одесі

Окрім циклону на інтенсивність опадів значно вплинуло тепле та вологе повітря над Чорним морем, стверджують експерти.

"За даними метеостанції Одеса, за добу випало 94 мм - це 224% від місячної норми. У 2016 році 20 вересня на метеостанції Одеса було зафіксовано добовий рекорд опадів, 113 мм", - розповіли у Гідрометцентрі.

Зазначається, що у часи кліматичних змін такі екстремальні події стають частішими: за останні 10 років в Одесі зафіксовано 14 випадків сильного дощу.

Раніше фіксували лише 2-3 випадки сильних злив протягом 10 років.

Також у Гідрометцентрі зауважили, що такі інтенсивні дощі на північному-заході Чорного моря фіксуються дедалі частіше через прогрів поверхні моря, зростання конвективних процесів та збільшення вологозапасу атмосфери внаслідок потепління.

Наголошується, що в прибережній зоні Чорного моря дійсно спостерігається тенденція до екстремальних опадів, що потребує додаткового наукового вивчення.

Ознаки тропічного клімату

Подібні явища, такі як смуги дощу, раніше типові для тропічних процесів, тепер проявляються і в середніх широтах.

"Вони утворюються на межах акваторій та суходолу за наявності достатньої вологи, можуть маскувати холодний фронт і призводити до катастрофічних опадів і в циклонах помірних широт. Над водоймами, як Чорне море, з навітряного боку такі смуги посилюють локальні дощі", - пояснили метеорологи.

Урбанізація - одна з причин надмірної вологи

Урбанізація також являється однією з причин негоди: велика частка асфальту та бетону не дає воді проникати та просочуватися в ґрунт, з-за чого утворюються стрімкі, великі за обсягом, потоки води.

"Дослідження з США та Великобританії показують, що в містах з високим ступенем забудови потоки води зростають на 20-50% через імпервіозні (непроникні - ред.) поверхні, а кліматичні зміни роблять дощі інтенсивнішими", - йдеться у повідомленні.

Що радять експерти

Експерти наголошують на потребі адаптації під умови, які склались, щоб уникнути рушійних стихій.

Як варіант, впровадження "зеленої" інфраструктури.

Мова йде про пермеабельні покриття - проникні матеріали, такі як пористий асфальт, що дозволить воді фільтруватися в ґрунт. Створення зелених зон також змінить ситуацію на краще.

