Синоптики назвали причину стихії в Одесі, яка накоїла біди та забрала життя

Зливу в Одесі спричинив локальний циклон над Чорним морем, рух якого на північ та схід блокував антициклон. Це призвело до загострення атмосферних фронтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр в Facebook.
Окрім циклону на інтенсивність опадів значно вплинуло тепле та вологе повітря над Чорним морем, стверджують експерти.
"За даними метеостанції Одеса, за добу випало 94 мм - це 224% від місячної норми. У 2016 році 20 вересня на метеостанції Одеса було зафіксовано добовий рекорд опадів, 113 мм", - розповіли у Гідрометцентрі.
Зазначається, що у часи кліматичних змін такі екстремальні події стають частішими: за останні 10 років в Одесі зафіксовано 14 випадків сильного дощу.
Раніше фіксували лише 2-3 випадки сильних злив протягом 10 років.
Також у Гідрометцентрі зауважили, що такі інтенсивні дощі на північному-заході Чорного моря фіксуються дедалі частіше через прогрів поверхні моря, зростання конвективних процесів та збільшення вологозапасу атмосфери внаслідок потепління.
Наголошується, що в прибережній зоні Чорного моря дійсно спостерігається тенденція до екстремальних опадів, що потребує додаткового наукового вивчення.
Подібні явища, такі як смуги дощу, раніше типові для тропічних процесів, тепер проявляються і в середніх широтах.
"Вони утворюються на межах акваторій та суходолу за наявності достатньої вологи, можуть маскувати холодний фронт і призводити до катастрофічних опадів і в циклонах помірних широт. Над водоймами, як Чорне море, з навітряного боку такі смуги посилюють локальні дощі", - пояснили метеорологи.
Урбанізація також являється однією з причин негоди: велика частка асфальту та бетону не дає воді проникати та просочуватися в ґрунт, з-за чого утворюються стрімкі, великі за обсягом, потоки води.
"Дослідження з США та Великобританії показують, що в містах з високим ступенем забудови потоки води зростають на 20-50% через імпервіозні (непроникні - ред.) поверхні, а кліматичні зміни роблять дощі інтенсивнішими", - йдеться у повідомленні.
Експерти наголошують на потребі адаптації під умови, які склались, щоб уникнути рушійних стихій.
Як варіант, впровадження "зеленої" інфраструктури.
Мова йде про пермеабельні покриття - проникні матеріали, такі як пористий асфальт, що дозволить воді фільтруватися в ґрунт. Створення зелених зон також змінить ситуацію на краще.
Нагадаємо, 30 вересня Одесу накрила потужна злива - за 7 годин в місті випала майже двомісячна норма опадів.
Негода в Одесі та області забрала життя 9 осіб, серед них є дитина.