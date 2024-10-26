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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні, розповівши чи чекати дощі

Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні на 27 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 27 жовтня, в Україні буде без опадів. Крім того, очікується тепла погода, до 19°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

У неділю, 27 жовтня, в Україні буде переважно без опадів, в більшості областей країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на заході і на сході країни місцями 0-2° морозу.

"Вдень 9-16° тепла, на Закарпатті, в неділю і на Прикарпатті до 19°", - додали в "Укргідрометцентрі".

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