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Антициклон продовжить "гуляти". Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Україна, П'ятниця 25 жовтня 2024 18:30
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Антициклон продовжить "гуляти". Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні Фото: синоптики розповіли про погоду 26-27 жовтня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Погода на вихідних, 26-27 жовтня, в Україні продовжить перебувати під впливом антициклону. Тому попри заморозки, дощів майже не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогнози синоптика Наталки Діденко та "Укргідрометцентра".

"Ймовірність у суботу невеликого дощу від Чернігівської через Черкаську область до Криму. Але дуже вже кволого. 26-27 жовтня в Україні переважно все ж без істотних опадів", - розповіла Діденко.

За її словами, температура повітря особливо не зміниться.

"Вночі буде холодно, 0, +6 градусів, вдень найтепліше в західній частині, +12...+18 градусів, найхолодніше в східній, +9...+12 градусів. У більшості областей України впродовж дня +10...+14 градусів", - зазначила синоптик.

Нічні заморозки

За даними "Укргідрометцентру", заморозки вночі 26 жовтня очікуються в западних областях - у Львівській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій областях. Найхолодніше вночі буде у Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській областях, до -1.

Вночі 27 жовтня заморозки очікуються на сході - у Донецькій, Луганській, Харківській областях. Найхолодніше вночі буде у Луганській області, до -2. В інших регіонах вночі очікується "плюсова" температура. Найтепліше у Києві, до +8 та на півдні, в Одеській області, до +10 градусів.

Рекордні денні +18 градусів

Вдень 26 жовтня тепліше всього буде у Львівській, Чернівецькій областях - до +17 градусів, а у Закарпатській - до +18.

Вдень 27 жовтня тепліше всього буде у південних та західних областях до +17, +18 градусів. Найхолодніше вдень буде в Луганській області, максимально до +11.

У Києві в суботу та неділю буде без опадів, вночі +3...+6 градусів, вдень +11, +12 градусів.

Погода в Україні на 26-27 жовтня (meteo.gov.ua)

Тумани в Україні

Туман - атмосферне явище. Вони поділяються на рідкі і тверді. До рідких опадів належать дощ, роса, туман а до твердих - сніг, град, іній.

Туман викликає помутніння повітря, що зменшує горизонтальну видимість до 1 км і менше. За температури нижче -20 °C переважають крижані тумани. У горах тумани неможливо відрізнити від хмар. Тумани в населених пунктах бувають частіше, ніж поза ними.

Осінь 2024 в Україні багата на тумани. Зокрема, вночі та вранці 26 жовтня у низці областей України очікується густий туман. Видимість на дорогах буде обмежена до 200-500 метрів.

Раніше рятувальники дали поради, як українським водіям їздити в туман.

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