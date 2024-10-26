Синоптики дали прогноз на завтра в Украине, рассказав ждать ли дождей

В воскресенье, 27 октября, в Украине будет преимущественно без осадков, в большинстве областей страны ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на западе и на востоке страны местами 0-2° мороза.

"Днем 9-16° тепла, в Закарпатье, в воскресенье и в Прикарпатье до 19°", - добавили в "Укргидрометцентре".