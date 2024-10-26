Синоптики дали прогноз на завтра в Україні, розповівши чи чекати дощі
Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні на 27 жовтня (Getty Images)
Завтра, 27 жовтня, в Україні буде без опадів. Крім того, очікується тепла погода, до 19°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
У неділю, 27 жовтня, в Україні буде переважно без опадів, в більшості областей країни вночі та вранці місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на заході і на сході країни місцями 0-2° морозу.
"Вдень 9-16° тепла, на Закарпатті, в неділю і на Прикарпатті до 19°", - додали в "Укргідрометцентрі".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.