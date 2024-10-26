Синоптики дали прогноз на завтра в Украине, рассказав ждать ли дождей
Завтра, 27 октября, в Украине будет без осадков. Кроме того, ожидается теплая погода, до 19°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В воскресенье, 27 октября, в Украине будет преимущественно без осадков, в большинстве областей страны ночью и утром местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на западе и на востоке страны местами 0-2° мороза.
"Днем 9-16° тепла, в Закарпатье, в воскресенье и в Прикарпатье до 19°", - добавили в "Укргидрометцентре".
Погода в Украине
Погода в Украине 26-27 октября бпройдет под влиянем антициклона. Поэтому в эти дни дождей не ожидается. Правда, вероятны туман и ночные заморозки в части регионов. Максимально ожидалось до 18°.
Подробнее о погоде в Украине 26-27 октября - читайте в материале РБК-Украина.
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