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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине, рассказав ждать ли дождей

Украина, Суббота 26 октября 2024 13:27
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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине, рассказав ждать ли дождей Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине на 27 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 27 октября, в Украине будет без осадков. Кроме того, ожидается теплая погода, до 19°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В воскресенье, 27 октября, в Украине будет преимущественно без осадков, в большинстве областей страны ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на западе и на востоке страны местами 0-2° мороза.

"Днем 9-16° тепла, в Закарпатье, в воскресенье и в Прикарпатье до 19°", - добавили в "Укргидрометцентре".

Погода в Украине

Погода в Украине 26-27 октября бпройдет под влиянем антициклона. Поэтому в эти дни дождей не ожидается. Правда, вероятны туман и ночные заморозки в части регионов. Максимально ожидалось до 18°.

Подробнее о погоде в Украине 26-27 октября - читайте в материале РБК-Украина.

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