Синоптики дали прогноз на завтра в Україні. У яких областях чекати дощі

Погода в Україні

Як раніше попереджали синоптики, погода у вихідні, 12-13 жовтня, в Україні зіпсується. У різних регіонах вона може відрізнятись, причому кардинально.

Наприклад, десь пройдуть зливи, місцями з грозами, десь не виключені заморозки, а в кількох регіонах синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Детальний прогноз на 13 жовтня в Україні, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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