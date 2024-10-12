Синоптики дали прогноз на завтра в Украине. В каких областях ждать дожди

Погода в Украине

Как ранее предупреждали синоптики, погода на выходных, 12-13 октября, в Украине испортится. В разных регионах она может отличаться, причем кардинально.

Например, где-то пройдут ливни, местами с грозами, где-то не исключены заморозки, а в нескольких регионах синоптики предупредили про чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Подробный прогноз на 13 октября в Украине, читайте в материале РБК-Украина.

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