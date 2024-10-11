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Справжній тайфун. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Україна, П'ятниця 11 жовтня 2024 18:30
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Справжній тайфун. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні Фото: якою буде погода в Україні на вихідні 12-13 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На вихідних погода в Україні різко зіпсується. Очікуються зливи з грозами, заморозки, але в Криму до +24 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Субота, 12 жовтня

У суботу, 12 жовтня, частину регіонів України накриють дощі. Опади, причому місцями зливи з грозою, ймовірні в:

  • Чернігівській, Сумській, Вінницькій;
  • Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській;
  • Миколаївській, Кіровоградській, Одеській;
  • Херсонській областях у Криму.

Вночі на заході буде найхолодніше. У Львівській, Волинській та Рівненській областях вночі температура опуститься до +4...+6 градусів. В інших західних регіонах буде в межах +5...+9, залежно від області.

Цікаво, що наприклад, у Черкаській та Чернігівській областях температура вдень зрівняється з нічною - +12...+14. Найтепліше вдень буде в Криму +22...+24 та на Донеччині +21...+23 градусів.

Справжній тайфун. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Погода в Україні 12 жовтня (meteo.gov.ua)

Неділя, 13 жовтня

У неділю, 13 жовтня, задощить майже по всій Україні, тому простіше назвати регіони, які оминуть опади. А саме:

  • Чернівецька, Хмельницька, Вінницька;
  • Чернігівська, Київ, Київська;
  • Миколаївська, Одеська.

Вночі у західних регіонах намалюються перші "мінуси" - Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська та навіть Хмельницька, в межах -1...+1 градусів.

Вдень температура теж різко впаде та покаже менше +20 градусів. Найтепліше вдень буде на півдні - на Одещині та в Криму +15...+17 градусів.

Справжній тайфун. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Погода в Україні 13 жовтня (meteo.gov.ua)

Заморозки в західних регіонах

На вихідних на заході очікуються заморозки, навіть місцями сильні.

12 жовтня вночі у Волинській, Рівненській, Львівській, вночі 13 жовтня в західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 градусів (I рівень небезпечності, жовтий).

"13 жовтня вночі у Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях сильні заморозки (у повітрі) 0...+3 градусів (II рівень небезпечності помаранчевий)", - попереджають синоптики.

Справжній тайфун. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

На заході України на вихідних очікуються заморозки (facebook.com/UkrHMC)

Острівець "спеки"

На відміну від "морозного" заходу, 12-13 жовтня у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зливи у Києві та області

Холодний фронт наближається до України, тому вихідні в Києві та області почнуться зі значних дощів вночі, які триватимуть і вдень хоча, вже в помірній кількості. Також чікується різке зниження температури та опади.

"Найближчої ночі та завтра вдень температура буде становити +12...+14 градусів. На початку робочого тижня вона знизиться: вночі близько +5..+7 градусів, а вдень - близько 10", - зазначають в "Укргідрометцентрі".

Справжній тайфун. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Погода в Києві та області 12-13 жовтня (t.me/uhmc2022)

Погода в Україні в жовтні 2024

У жовтні 2024 погода в Україні почала різко псуватися. Першим "дзвіночком" стала злива у Києві, яка пройшла 6 жовтня. Тоді у столиці фіксувалися затоплення та навіть довелося скасувати всі екскурсії.

Ще 8 жовтня синоптик Наталка Діденко попереджала про різке похолодання, яке очікується у вихідні, 12-13 жовтня. З 14 жовтня дощі підуть з України, але ночі стануть холоднішими, не виключені заморозки.

Із прогнозом на зиму синоптики не поспішають, але враховуючи той факт, що жовтень, ймовірно, буде теплішим за звичайний, припускають, що зима в Україні все-таки цього року не буде такою суворою, а буде м'якшою.

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