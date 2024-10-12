Синоптики дали прогноз на завтра в Україні. У яких областях чекати дощі

Фото: синоптики дали прогноз на 13 жовтня в Україні (Getty Images)

Завтра, 13 жовтня, в Україні без дощів не обійдеться. Максимально повітря прогріється до 15°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"13 жовтня на Лівобережжі, вдень і в західних областях помірні дощі", - йдеться у повідомленні. При цьому температура вночі буде 3-11° тепла, а у західних областях в повітрі заморозки 0-3°, вдень 8-15° тепла. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с. Погода в понеділок За даними синоптиків, 14 жовтня в Україні, крім південного заходу, очікується невеликий дощ, на високогір'ї Карпат навіть з мокрим снігом.