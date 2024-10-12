Синоптики дали прогноз на завтра в Україні. У яких областях чекати дощі
Завтра, 13 жовтня, в Україні без дощів не обійдеться. Максимально повітря прогріється до 15°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"13 жовтня на Лівобережжі, вдень і в західних областях помірні дощі", - йдеться у повідомленні.
При цьому температура вночі буде 3-11° тепла, а у західних областях в повітрі заморозки 0-3°, вдень 8-15° тепла. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с.
Погода в понеділок
За даними синоптиків, 14 жовтня в Україні, крім південного заходу, очікується невеликий дощ, на високогір'ї Карпат навіть з мокрим снігом.
Погода в Україні
Як раніше попереджали синоптики, погода у вихідні, 12-13 жовтня, в Україні зіпсується. У різних регіонах вона може відрізнятись, причому кардинально.
Наприклад, десь пройдуть зливи, місцями з грозами, десь не виключені заморозки, а в кількох регіонах синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Детальний прогноз на 13 жовтня в Україні, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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