Синоптики дали прогноз на завтра в Украине. В каких областях ждать дожди
Завтра, 13 октября, в Украине без дождей не обойдется. Максимально воздух прогреется до 15°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"13 октября на Левобережье, днем и в западных областях умеренные дожди", - говорится в сообщении.
При этом температура ночью будет 3-11° тепла, а в западных областях в воздухе заморозки 0-3°, днем 8-15° тепла. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.
Погода в понедельник
По данным синоптиков, 14 октября в Украине, кроме юго-запада, ожидается небольшой дождь, на высокогорье Карпат даже с мокрым снегом.
Погода в Украине
Как ранее предупреждали синоптики, погода на выходных, 12-13 октября, в Украине испортится. В разных регионах она может отличаться, причем кардинально.
Например, где-то пройдут ливни, местами с грозами, где-то не исключены заморозки, а в нескольких регионах синоптики предупредили про чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Подробный прогноз на 13 октября в Украине, читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.