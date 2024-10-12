Синоптики дали прогноз на завтра в Украине. В каких областях ждать дожди

Фото: синоптики дали прогноз на 13 октября в Украине (Getty Images)

Завтра, 13 октября, в Украине без дождей не обойдется. Максимально воздух прогреется до 15°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"13 октября на Левобережье, днем ​​и в западных областях умеренные дожди", - говорится в сообщении. При этом температура ночью будет 3-11° тепла, а в западных областях в воздухе заморозки 0-3°, днем ​​8-15° тепла. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с. Погода в понедельник По данным синоптиков, 14 октября в Украине, кроме юго-запада, ожидается небольшой дождь, на высокогорье Карпат даже с мокрым снегом.