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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине. В каких областях ждать дожди

Украина, Суббота 12 октября 2024 12:30
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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине. В каких областях ждать дожди Фото: синоптики дали прогноз на 13 октября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 13 октября, в Украине без дождей не обойдется. Максимально воздух прогреется до 15°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"13 октября на Левобережье, днем ​​и в западных областях умеренные дожди", - говорится в сообщении.

При этом температура ночью будет 3-11° тепла, а в западных областях в воздухе заморозки 0-3°, днем ​​8-15° тепла. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.

Погода в понедельник

По данным синоптиков, 14 октября в Украине, кроме юго-запада, ожидается небольшой дождь, на высокогорье Карпат даже с мокрым снегом.

Погода в Украине

Как ранее предупреждали синоптики, погода на выходных, 12-13 октября, в Украине испортится. В разных регионах она может отличаться, причем кардинально.

Например, где-то пройдут ливни, местами с грозами, где-то не исключены заморозки, а в нескольких регионах синоптики предупредили про чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Подробный прогноз на 13 октября в Украине, читайте в материале РБК-Украина.

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