Синоптики дали прогноз на завтра в Україні. Де чекати на сніг

Завтра, 17 лютого, в Україні буде морозно - як вдень, так і вночі. Вночі, правда, морозна погода досягне рекордних позначок, до -16, а саме:

у Сумській, Чернігівській;

Харківській та Луганській областях.

Вдень морози спадуть, холодніше буде у Луганській області, до -8 градусів. А найтепліше вдень буде на півдні, в межах -1...+1. В Києві вночі до -13, вдень до -6 градусів.

Сніг очікується в кількох областях, на решті території буде без опадів. Сніг пройде у Кіровоградській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях.



Погода в Україні 17 лютого (meteo.gov.ua)