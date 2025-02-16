UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп

Синоптики дали прогноз на завтра в Україні. Де чекати на сніг

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз на 17 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 17 лютого, в Україні очікується мороз, особливо вночі, максимально до -16 градусів. А сніг пройде у декількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, 17 лютого, в Україні буде морозно - як вдень, так і вночі. Вночі, правда, морозна погода досягне рекордних позначок, до -16, а саме:

  • у Сумській, Чернігівській;
  • Харківській та Луганській областях.

Вдень морози спадуть, холодніше буде у Луганській області, до -8 градусів. А найтепліше вдень буде на півдні, в межах -1...+1. В Києві вночі до -13, вдень до -6 градусів.

Сніг очікується в кількох областях, на решті території буде без опадів. Сніг пройде у Кіровоградській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях.

Погода в Україні 17 лютого (meteo.gov.ua)

Паводки у Австралії

У Австралії сталися паводки. Причиною є тропічна система низького тиску. Метеорологічне бюро Австралії повідомило, що на півночі та сході Австралії за тиждень випала різна кількість опадів.

У більшості районів випало 5-10 сантиметрів, а в деяких районах Квінсленду, Північної Території та Західної Австралії - до 20 см. Понад 20 см випало на узбережжі Квінсленду і в деяких внутрішніх районах, а також в окремих районах Північної Території і Західної Австралії.

Як повідомлялось, на Австралію насувається потужний тропічний циклон Zelia.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день