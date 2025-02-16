Синоптики дали прогноз на завтра в Украине. Где ждать снега

Завтра, 17 февраля, в Украине ожидается мороз, особенно ночью, максимально до -16 градусов. А снег пройдет в нескольких регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Завтра, 17 февраля, в Украине будет морозно - как днем, так и ночью. Ночью, правда, морозная погода достигнет рекордных отметок, до -16, а именно:
Днем морозы спадут, холоднее будет в Луганской области, до -8 градусов. А теплее всего днем будет на юге, в пределах -1...+1. В Киеве ночью до -13, днем до -6 градусов.
Снег ожидается в нескольких областях, на остальной территории будет без осадков. Снег пройдет в Кировоградской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях.
Погода в Украине 17 февраля (meteo.gov.ua)
В Австралии произошли паводки. Причиной является тропическая система низкого давления. Метеорологическое бюро Австралии сообщило, что на севере и востоке Австралии за неделю выпало разное количество осадков.
В большинстве районов выпало 5-10 сантиметров, а в некоторых районах Квинсленда, Северной Территории и Западной Австралии - до 20 см. Более 20 см выпало на побережье Квинсленда и в некоторых внутренних районах, а также в отдельных районах Северной Территории и Западной Австралии.
Как сообщалось, на Австралию надвигается мощный тропический циклон Zelia.
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