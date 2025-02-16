Синоптики дали прогноз на завтра в Украине. Где ждать снега

Завтра, 17 февраля, в Украине будет морозно - как днем, так и ночью. Ночью, правда, морозная погода достигнет рекордных отметок, до -16, а именно:

в Сумской, Черниговской;

Харьковской и Луганской областях.

Днем морозы спадут, холоднее будет в Луганской области, до -8 градусов. А теплее всего днем будет на юге, в пределах -1...+1. В Киеве ночью до -13, днем до -6 градусов.

Снег ожидается в нескольких областях, на остальной территории будет без осадков. Снег пройдет в Кировоградской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях.



Погода в Украине 17 февраля (meteo.gov.ua)