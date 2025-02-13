На Австралію насувається потужний тропічний циклон: чому місцеві б'ють на сполох
На Австралію насувається потужний тропічний циклон Zelia. За словами місцевих експертів, його сила може досягти максимальної, п'ятої категорії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian.
Зміст
Чим небезпечний тропічний циклон Zelia
В цілому тропічні циклони небезпечні тим, що викликають дуже сильні вітри, зливи, високі хвилі, а в деяких випадках - руйнівні шторми та повені у прибережних районах суші.
Тропічний циклон Zelia сформувався неподалік узбережжя штату Західна Австралія та швидко посилюється, рухаючись над теплими водами океану. Згідно з прогнозами, найпотужнішим (а отже і найнебезпечнішим) він стане саме тоді, коли досягне суші.
Такий вигляд має тропічний циклон Zelia із супутника (інфографіка: weatherzone.com.au)
Очікується, що на сушу він "зайде" між містами Порт-Гедленд і Роборн вже завтра (у пятницю, 14 лютого) ввечері.
Міріам Бредбері з Бюро метеорології повідомила, що в цьому урагані вже відбувся так званий "цикл заміни стіни ока" (кільця щільних грозових хмар, які оточують центр циклону, і зазвичай завдають найбільших руйнувань під час проходження над певним районом).
За її словами, це явище трапляється лише "під час найсильніших циклонів", які "нищать усе на своєму шляху - дерева, стежки та постійні споруди".
Потужний тропічний циклон Zelia станом на ранок 13 лютого (інфографіка: weatherzone.com.au)
Прем'єр-міністр Західної Австралії Роджер Кук підтвердив, що ця подія "буде масштабною".
"Цей циклон - небезпечна система. Він великий, сильний і дуже непередбачуваний... Люди в Пілбарі (одному з дев'яти регіонів австралійського штату) повинні бути готові. І вони повинні бути готові вже зараз", - наголосив посадовець.
Старший метеоролог з Бюро Ангус Хайнс нагадав, що п'ята категорія урагану є найвищою (швидкість вітру та його сила можуть руйнувати будинки, виривати дерева, знищувати лінії електропередач).
"Гірше не буває... Це - найпотужніший тропічний циклон, який тільки можна отримати", - вважає спеціаліст.
Як в Австралії готуються до зустрічі зі стихією
У межах підготовки до зустрічі з тропічним циклоном, на півночі штату Західна Австралія закривають школи, обмежують рух дорогами (включно з Великим північним шосе) та закривають пляжі й порти.
Рятувальники підготували додатковий персонал, протипотокові човни та літаки. У Південному Хедленді за потреби планують створити центр евакуації.
Очікується, що коли ядро системи переміститься через узбережжя, швидкість вітру може сягати 320 км/год. Крім того, ймовірні раптові повені, смуги штормів і злив (у деяких районах прогнозують понад 500 мм опадів).
Комісар Департаменту пожежної та надзвичайних ситуацій Даррен Клемм підтвердив, що існує "значна загроза життю та майну".
Місцевих мешканців і гостей регіону закликають якнайретельніше підготуватися до приходу стихії заздалегідь, знайти безпечне укриття та вжити всіх необхідних у такій ситуації заходів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як рекордний снігопад "накрив" північ Японії.
Тим часом США "атакував" арктичний шторм (в одному зі штатів навіть оголосили надзвичайний стан).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.