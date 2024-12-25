Синоптики дали прогноз на завтра в Україні. Де чекати дощі та сніг

Погода взимку в Україні

Погода у грудні 2024 року видалась досить теплою, як для першого мысяця зими. Замість звичного снігу, часто йшли дощі.

У січні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 0...-3°, що на 1,5-2° вище за норму. На Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях - 0...+2° тепла.

Що стосується загального прогнозу, то зважаючи на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не занадто суворою.

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