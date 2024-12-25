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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине. Где ждать дожди и снег

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 26 декабря в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 26 декабря, в Украине будет сухая погода. Но все же будут регионы, где вероятны дожди и снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно. Ночью на юге, днем на юго-востоке страны небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах большинства западных областей местами гололедица, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в западных и северных областях 0-5° мороза, днем в Крыму 1-6° тепла); в Карпатах ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.

Погода в Киеве и области

Облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Погода в Украине 26 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Погода зимой в Украине зимой

Погода в декабре 2024 года выдалась достаточно теплой, как для первого месяца зимы. Вместо привычного снега, часто шли дожди.

В январе 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 0...-3°, что на 1,5-2° выше нормы. На Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях - 0...+2° тепла.

Что касается общего прогноза, то учитывая тенденции последних лет и предыдущие прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

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