Синоптики дали прогноз на завтра в Украине. Где ждать дожди и снег

Погода зимой в Украине зимой

Погода в декабре 2024 года выдалась достаточно теплой, как для первого месяца зимы. Вместо привычного снега, часто шли дожди.

В январе 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 0...-3°, что на 1,5-2° выше нормы. На Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях - 0...+2° тепла.

Что касается общего прогноза, то учитывая тенденции последних лет и предыдущие прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

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