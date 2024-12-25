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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні. Де чекати дощі та сніг

Україна, Середа 25 грудня 2024 14:35
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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні. Де чекати дощі та сніг Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 26 грудня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 26 грудня, в Україні буде суха погода. Але все ж будуть регіони, де ймовірні дощі та сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно. Вночі на півдні, вдень на південному сході країни невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі у західних та північних областях 0-5° морозу, вдень в Криму 1-6° тепла); в Карпатах вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

Погода у Києві та області

Хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Синоптики дали прогноз на завтра в Україні. Де чекати дощі та сніг

Погода в Україні 26 грудня (facebook.com/UkrHMC)

Погода взимку в Україні

Погода у грудні 2024 року видалась досить теплою, як для першого мысяця зими. Замість звичного снігу, часто йшли дощі.

У січні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 0...-3°, що на 1,5-2° вище за норму. На Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях - 0...+2° тепла.

Що стосується загального прогнозу, то зважаючи на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не занадто суворою.

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