Синоптики дали прогноз на завтра в Україні. Де чекати дощі та сніг

Завтра, 26 грудня, в Україні буде суха погода. Але все ж будуть регіони, де ймовірні дощі та сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі у західних та північних областях 0-5° морозу, вдень в Криму 1-6° тепла); в Карпатах вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

На дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Хмарно. Вночі на півдні, вдень на південному сході країни невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

Погода взимку в Україні

Погода у грудні 2024 року видалась досить теплою, як для першого мысяця зими. Замість звичного снігу, часто йшли дощі.

У січні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 0...-3°, що на 1,5-2° вище за норму. На Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях - 0...+2° тепла.

Що стосується загального прогнозу, то зважаючи на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не занадто суворою.

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