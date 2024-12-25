Синоптики дали прогноз на завтра в Украине. Где ждать дожди и снег

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 26 декабря в Украине (Getty Images)

Завтра, 26 декабря, в Украине будет сухая погода. Но все же будут регионы, где вероятны дожди и снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно. Ночью на юге, днем на юго-востоке страны небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах большинства западных областей местами гололедица, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в западных и северных областях 0-5° мороза, днем в Крыму 1-6° тепла); в Карпатах ночью 5-10°, днем 1-6° мороза. Погода в Киеве и области Облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°. Погода в Украине 26 декабря (facebook.com/UkrHMC)