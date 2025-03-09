Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Завтра, 10 березня, в Україні буде сонячно і тепло. Дощів чекати не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Завтра, 10 березня, в Україні буде сонячно і без опадів. Зокрема, вдень максимально температура підніметься до +20 градусів, на Прикарпатті.
Дивно, але найхолодніше вдень буде в Одеській області, максимум до +11. Хоча і в інших південних регіонах вдень температура не підніметься вище +15 градусів.
Вночі також буде плюсова температура. Щоправда, в Луганській області ймовірний невеликий мороз до -1 градуса.
У Києві буде без опадів, вночі до +4, вдень до +17 градусів.
Березень 2025 в Україні розпочався з досить відчутного тепла. Водночас синоптики попереджають, що погода може ще доволі сильно змінюватися, враховуючи, що березень називають "перехідним місяцем".
Додамо й те, що синоптики попереджали, що березень буде теплішим за звичайний. І цьому підтвердженням слугує той факт, що в Києві та ще 13 містах України зафіксували температурні рекорди.
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