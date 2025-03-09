Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Завтра, 10 марта, в Украине будет солнечно и без осадков. В частности, днем максимально температура поднимется до +20 градусов, на Прикарпатье.

Удивительно, но холоднее всего днем будет в Одесской области, максимум до +11. Хотя и в других южных регионах днем температура не поднимется выше +15 градусов.

Ночью также буде плюсовая температура. Правда, в Луганской области вероятен небольшой мороз до -1 градуса.

В Киеве будет без осадков, ночью до +4, днем до +17 градусов.

Погода в Украине 10 марта (meteo.gov.ua)