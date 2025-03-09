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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 10 марта в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 10 марта, в Украине будет солнечно и тепло. Дождей ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Завтра, 10 марта, в Украине будет солнечно и без осадков. В частности, днем максимально температура поднимется до +20 градусов, на Прикарпатье.

Удивительно, но холоднее всего днем будет в Одесской области, максимум до +11. Хотя и в других южных регионах днем температура не поднимется выше +15 градусов.

Ночью также буде плюсовая температура. Правда, в Луганской области вероятен небольшой мороз до -1 градуса.

В Киеве будет без осадков, ночью до +4, днем до +17 градусов.
Погода в Украине 10 марта (meteo.gov.ua)

Погода в Украине

Март 2025 в Украине начался с довольно ощутимого тепла. При этом синоптики предупреждают, что погода может еще довольно сильно меняться, учитывая, что март называют "переходным месяцем".

Добавим и то, что синоптики предупреждали, что март будет теплее обычного. И этому подтверждением служит тот факт, что в Киеве и еще 13 городах Украины зафиксировали температурные рекорды.

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