Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода найближчими днями

У суботу, 15 лютого, можливі сильні опади на сході, півдні та в центрі України - сніг, мокрий сніг, на півдні - з дощем. Із цих вихідних в Україні знову відновиться холодна морозна погода.

Послаблення холоду, за попередніми прогнозами, які потребуватимуть уточнення, можливе після 25 лютого.

Детальніше про погоду на поточному робочому тижні в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.