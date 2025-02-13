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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на завтра в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 14 лютого, погода в Україні зміниться. Очікується сніг та нічні морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Україну йде зміна погоди! До нас завітає атмосферний фронт із снігом, нічними ще морозами, проте із короткочасним денним потеплінням, відлигою!" - розповіла вона.  

Проте, за її даними, через зміну повітряних мас, стрибки атмосферного тиску, збільшення хмарності, вологості та коливання температури повітря можливі загострення серцево-судинних та бронхо-легеневих недуг.

Загалом 14 лютого в Україні очікується досить тепла погода.

"Протягом дня +1.....+6 градусів, у південній частині +6....+9 градусів. Ніч, щоправда, залишиться із морозами, -5....-12 градусів, на крайньому заході +1....-3 градусів", - розповіла синоптик.

У п'ятницю холодний атмосферний фронт із північного заходу принесе сніг у західні, північні області, торкнеться частково центральної частини.

"На півдні та сході завтра - без опадів", - додала вона.

Погода у Києві

У Києві 14 лютого очікується сніг. Буде рвучким південно-західний вітер. Найближчої ночі в столиці -6 градусів, завтра вдень потепліє до +2 градусів.

Погода найближчими днями

У суботу, 15 лютого, можливі сильні опади на сході, півдні та в центрі України - сніг, мокрий сніг, на півдні - з дощем. Із цих вихідних в Україні знову відновиться холодна морозна погода.

Послаблення холоду, за попередніми прогнозами, які потребуватимуть уточнення, можливе після 25 лютого.

Детальніше про погоду на поточному робочому тижні в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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