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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на завтра в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 14 февраля, погода в Украине изменится. Ожидается снег и ночные морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В Украину идет изменение погоды! К нам придет атмосферный фронт со снегом, ночными еще морозами, однако с кратковременным дневным потеплением, оттепелью!" - рассказала она.

Однако, по ее данным, из-за смены воздушных масс, скачков атмосферного давления, увеличения облачности, влажности и колебания температуры воздуха возможны обострения сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний.

В целом 14 февраля в Украине ожидается достаточно теплая погода.

"В течение дня +1.....+6 градусов, в южной части +6....+9 градусов. Ночь, правда, останется с морозами, -5....-12 градусов, на крайнем западе +1....-3 градусов", - рассказала синоптик.

В пятницу холодный атмосферный фронт с северо-запада принесет снег в западные, северные области, коснется частично центральной части.

"На юге и востоке завтра - без осадков", - добавила она.

Погода в Киеве

В Киеве 14 февраля ожидается снег. Будет порывистым юго-западный ветер. Ближайшей ночью в столице -6 градусов, завтра днем потеплеет до +2 градусов.

 

Погода в ближайшие дни

В субботу, 15 февраля, возможны сильные осадки на востоке, юге и в центре Украины - снег, мокрый снег, на юге - с дождем. С этих выходных в Украине снова возобновится холодная морозная погода.

Ослабление холода, по предварительным прогнозам, которые потребуют уточнения, возможно после 25 февраля.

Подробнее о погоде на текущей рабочей неделе в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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