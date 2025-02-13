Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

"В Украину идет изменение погоды! К нам придет атмосферный фронт со снегом, ночными еще морозами, однако с кратковременным дневным потеплением, оттепелью!" - рассказала она.

Однако, по ее данным, из-за смены воздушных масс, скачков атмосферного давления, увеличения облачности, влажности и колебания температуры воздуха возможны обострения сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний.

В целом 14 февраля в Украине ожидается достаточно теплая погода.

"В течение дня +1.....+6 градусов, в южной части +6....+9 градусов. Ночь, правда, останется с морозами, -5....-12 градусов, на крайнем западе +1....-3 градусов", - рассказала синоптик.

В пятницу холодный атмосферный фронт с северо-запада принесет снег в западные, северные области, коснется частично центральной части.

"На юге и востоке завтра - без осадков", - добавила она.

Погода в Киеве

В Киеве 14 февраля ожидается снег. Будет порывистым юго-западный ветер. Ближайшей ночью в столице -6 градусов, завтра днем потеплеет до +2 градусов.